«Она протухла»: в МИД России высмеяли слова Каллас о геополитическом значении рыбы

Российский лидер Владимир Путин высказался о вводимых ЕС санкциях. Он указал на вред ограничений для самого же Запада. Санкции наносят наибольший ущерб прежде всего их инициаторам, подчеркнул президент РФ. Глава государства привел конкретные цифры. Так, у России заблокировали около 300 миллиардов долларов. При этом к текущему моменту страна накопила уже свыше 500 миллиардов долларов. Москва способна адаптироваться к разным сценариям. В том числе, страна за годы попыток давления со стороны Запада научилась справляться с санкционной политикой.