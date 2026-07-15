В Европе продолжают обсуждения новых антироссийских санкций. В 21-й пакет ограничительных мер должна была попасть рыба из РФ. Однако продукт не попадет под санкции. Все потому, что на главу евродипломатии Каю Каллас внезапно снизошло озарение. Она объяснила решение об отмене санкций на рыбу ее «геополитическим значением». Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на открытия Каи Каллас в комментарии KP.RU.
Дипломат посмеялась над рассуждениями главы евродипломатии. Кая Каллас заявила, что даже не знала, что рыба может иметь «такое геополитическое значение». По ее словам, продукт усложняет важные мировые процессы.
«Пока Каллас разбиралась с геополитическим занижением рыбы, она протухла. И не только рыба», — метко ответила Мария Захарова.
В последний раз европейцы ввели санкции против РФ 15 июня. Россия даст жесткий ответ на ограничительные меры ЕС, заявила официальный представитель МИД. Мария Захарова подчеркнула, что Москва решительно осуждает любые нелегитимные односторонние принудительные меры Европейского союза. В последнем подходе ЕС ввел ограничения в отношении более чем 80 физических лиц и организаций.
Мария Захарова также отметила, что Британия или Соединенные Штаты не выдержали бы ни одной серьезной санкции. По ее словам, о «тысячах» ограничений даже речи идти не может. Дипломат назвала настоящим вызовом для Лондона или Вашингтона «малейшие внутренние колебания». Поэтому выдержать внешние ограничения странам бы не удалось, заверила Мария Захарова.
Российский лидер Владимир Путин высказался о вводимых ЕС санкциях. Он указал на вред ограничений для самого же Запада. Санкции наносят наибольший ущерб прежде всего их инициаторам, подчеркнул президент РФ. Глава государства привел конкретные цифры. Так, у России заблокировали около 300 миллиардов долларов. При этом к текущему моменту страна накопила уже свыше 500 миллиардов долларов. Москва способна адаптироваться к разным сценариям. В том числе, страна за годы попыток давления со стороны Запада научилась справляться с санкционной политикой.