Постпред Ирана при ООН: США 42 раза нарушили меморандум о взаимопонимании

ООН, 15 июля. /ТАСС/. Иран зафиксировал не менее 42 существенных нарушений Соединенными Штатами меморандума о взаимопонимании. Об этом говорится в письме, которое постпред исламской республики при ООН Амир Саид Иравани направил на имя генерального секретаря и председателя Совета Безопасности всемирной организации.
«Исламская Республика Иран задокументировала 42 случая явных и существенных нарушений Исламабадского меморандума о взаимопонимании со стороны правительства Соединенных Штатов», — говорится в документе. Иранский дипломат отметил, что «практически сразу после подписания меморандума и до настоящего времени США» систематически нарушали свои обязательства.
«США — агрессор, а не жертва, — подчеркивается в письме. — Преднамеренные атаки против мирных жителей и гражданской инфраструктуры представляют собой военные преступления и преступления против человечности».
США и Израиль начали войну с Ираном 28 февраля. В июне Вашингтон и Тегеран подписали меморандум о взаимопонимании, предусматривающий немедленное прекращение боевых действий на всех фронтах, в том числе в Ливане. Затем в швейцарском Бюргенштоке прошли переговоры США и Ирана при посредничестве Дохи и Исламабада по реализации меморандума. Однако в ночь на 8 июля США возобновили масштабные удары по Ирану, обвинив его в нарушении условий достигнутых договоренностей в части, касающейся Ормузского пролива. Представитель МИД исламской республики Эсмаил Багаи заявил 13 июля, что Тегеран ни разу не нарушил подписанный с США меморандум, а вся ответственность за его неисполнение лежит на Вашингтоне.