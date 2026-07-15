Депутат Якубовский: при поломке общего имущества дома мастеру платить не надо

Обязанность оплачивать работу сантехника или газовщика зависит не от того, где произошла поломка, а от того, кому принадлежит неисправное оборудование. Если речь идёт об общем имуществе многоквартирного дома, собственник квартиры не должен отдельно платить мастеру. Об этом рассказал в беседе с RT член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский.