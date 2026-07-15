Депутат Якубовский: при поломке общего имущества дома мастеру платить не надо

Обязанность оплачивать работу сантехника или газовщика зависит не от того, где произошла поломка, а от того, кому принадлежит неисправное оборудование. Если речь идёт об общем имуществе многоквартирного дома, собственник квартиры не должен отдельно платить мастеру. Об этом рассказал в беседе с RT член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский.
«Такие работы уже финансируются за счёт платы за содержание жилого помещения. К общему имуществу относятся стояки холодной и горячей воды, ответвления от них до первого отключающего устройства и само это устройство. В системе канализации — стояки и ответвления от них до первого стыкового соединения», — подчеркнул он.
Поэтому устранение течи стояка, ремонт первого запорного крана или ликвидация засора общедомовой канализации должны проводиться управляющей организацией без дополнительной оплаты со стороны конкретного жильца, добавил парламентарий.
«Если же сломались смеситель, унитаз, раковина, гибкая подводка или труба, расположенная после первого отключающего устройства, это, как правило, имущество собственника. Его ремонт и замена оплачиваются самим владельцем квартиры», — предупредил собеседник RT.
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Важно отличать аварийную заявку от обычной платной услуги, добавил он.
«Аварийно-диспетчерская служба работает круглосуточно. Аварийное повреждение общедомовых систем водоснабжения, отопления или канализации должно быть локализовано не более чем за 30 минут после регистрации заявки, засор общедомовой канализации — устранён в течение двух часов. За сам аварийный выезд и работы на общем имуществе отдельную плату с жильца требовать не должны», — добавил Якубовский.
Отмечается, что с газовым оборудованием правила строже.
«Газопровод до запорного крана на ответвлении в квартиру включительно относится к общему имуществу. За его содержание отвечает управляющая организация или ТСЖ. Газопровод после этого крана, плита, колонка, котел и квартирный счётчик относятся к внутриквартирному оборудованию», — пояснил депутат.
Плановое техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования является обязательным и платным, напомнил он.
«При этом в стоимость обслуживания уже входят предусмотренные правилами проверки и отдельные необходимые операции: проверка герметичности соединений, устранение выявленной негерметичности, проверка кранов, очистка горелок и регулировка работы оборудования. Требовать дополнительную оплату за каждое такое действие нельзя, если оно уже входит в оплаченный перечень технического обслуживания», — заявил специалист.
Отдельно оплачиваются установка и замена газового оборудования, а также ремонт, который не входит в обязательный минимальный перечень, добавил парламентарий.
«С 1 марта 2026 года цены на техническое обслуживание, установку и замену такого оборудования определяются на основе ставок, утверждённых региональными органами тарифного регулирования. Стоимость дополнительного ремонта устанавливается отдельным договором», — отметил Якубовский.
При запахе газа необходимо немедленно перекрыть газ, по возможности проветрить помещение, не пользоваться огнём и электроприборами и обратиться в аварийную службу по номеру 104 или 112, подчеркнул он.
«Аварийный выезд и локализация непосредственной угрозы не могут зависеть от предварительной оплаты. Однако последующий ремонт или замена принадлежащего гражданину оборудования могут быть платными», — заключил депутат.
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