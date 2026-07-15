Министр культуры Латвии призвал отказаться от русского языка в СМИ

«У нас нет оснований для существования содержания на русском языке в независимом европейском национальном государстве. Особенно в нынешней военной ситуации. Что значит его сокращение? Оно должно исчезнуть совсем», — сказал господин Пунтулис на заседании комитета парламента по правам человека и общественной деятельности (цитата по «РИА Новости»).