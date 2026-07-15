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Группировка «Север» уничтожила САУ «Гвоздика» и четыре огневые группы ВСУ

Бойцы ВС РФ также поразили два квадроцикла и пикап противника.

КУРСК, 15 июля. /ТАСС/. Расчеты ударных БПЛА «Севера» уничтожили за ночь самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика» и четыре огневые группы ВСУ. Об этом ТАСС сообщили в группировке войск.

«В ходе выполнения боевых задач за прошедшую ночь операторами войск беспилотных систем группировки войск “Север” было вскрыто передвижение огневых групп и пункты управления БПЛА ВСУ. Координаты целей были переданы на командные пункты по штатным средствам связи. Командирами было принято решение об уничтожении целей ударными БПЛА. В результате боевой работы расчетов FPV-дронов был уничтожен: самоходную артиллерийскую установку “Гвоздика”, 120-мм миномет, пункт управления БПЛА, четыре огневые группы, два квадроцикла и пикап ВСУ. Общая численность потерь составила более 20 солдат ВСУ», — рассказали в группировке войск.

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