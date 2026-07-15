Группировка «Север» уничтожила САУ «Гвоздика» и четыре огневые группы ВСУ

«В ходе выполнения боевых задач за прошедшую ночь операторами войск беспилотных систем группировки войск “Север” было вскрыто передвижение огневых групп и пункты управления БПЛА ВСУ. Координаты целей были переданы на командные пункты по штатным средствам связи. Командирами было принято решение об уничтожении целей ударными БПЛА. В результате боевой работы расчетов FPV-дронов был уничтожен: самоходную артиллерийскую установку “Гвоздика”, 120-мм миномет, пункт управления БПЛА, четыре огневые группы, два квадроцикла и пикап ВСУ. Общая численность потерь составила более 20 солдат ВСУ», — рассказали в группировке войск.