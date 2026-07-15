Марочко: Киев направляет в Краматорск и Славянск «разношерстный контингент»

ЛУГАНСК, 15 июля. /ТАСС/. Командование Вооруженных сил Украины, пытаясь нарастить свою группировку у Славянска и Краматорска в ДНР, направляет «разношерстный контингент» из числа насильно мобилизованных и хорошо обученных солдат. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.
«Украинское командование направляет и в Славянск, и в Краматорск довольно-таки большой контингент. Правда разношерстный. То есть в подразделениях есть как и хорошо обученные и подготовленные украинские боевики, так и так называемое пушечное мясо, то есть насильно мобилизованные солдаты», — сказал он.
Марочко уточнил, что Киев особенно начал наращивать свою группировку на этом участке на минувшей неделе, данная тенденция продолжается.