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Бойцы «Севера» за ночь уничтожили четыре огневые группы ВСУ

ВС России за ночь уничтожили 4 огневые группы ВСУ и артиллерийскую установку.

Источник: © РИА Новости

КУРСК, 15 июл — РИА Новости. Российские расчеты ударных БПЛА за минувшую ночь уничтожили вражескую самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», четыре огневые группы ВСУ и более 20 украинских солдат в Харьковской и Сумской областях, сообщили РИА Новости в группировке войск «Север».

«В ходе выполнения боевых задач за прошедшую ночь операторами войск беспилотных систем группировки войск “Север” было вскрыто передвижение огневых групп и пункты управления БПЛА ВСУ в Харьковской и Сумской областях», — рассказали агентству в группировке войск «Север».

Там же уточнили, что координаты целей были переданы на командные пункты по штатным средствам связи, после чего командирами было принято решение об уничтожении целей ударными БПЛА.

«В результате боевой работы расчетов ФПВ дронов уничтожили: самоходную артиллерийскую установку “Гвоздика”, 120-мм миномет, пункт управления БПЛА, 4 огневые группы, 2 квадроцикла и пикап ВСУ. Общая численность потерь составила более 20 солдат ВСУ», — говорится в сообщении.

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