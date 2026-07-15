Вулканолог рассказал, почему Этна на Сицилии извергается все чаще

«За последние 15 лет такой тип извержений в районе вершинных кратеров стал происходить чаще, чем в прошлом. Это связано с особенностями переноса магмы во внутренних частях вулкана: сейчас магма легче поступает из глубоких зон к вершине, не задерживаясь надолго в промежуточных и поверхностных резервуарах питающей системы», — сказал Виккаро.