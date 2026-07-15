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Минобороны: расчёты «Града» уничтожили резервы ВСУ в Днепропетровской области

Расчёты РСЗО «Град» группировки войск «Восток» уничтожили более 30 украинских военных, готовившихся к переброске в Днепропетровской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

Расчёты РСЗО «Град» группировки войск «Восток» уничтожили более 30 украинских военных, готовившихся к переброске в Днепропетровской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

По данным ведомства, сосредоточение резервов ВСУ обнаружили операторы разведывательных беспилотников. Получив координаты цели, расчёты БМ-21 «Град» нанесли удар реактивными снарядами.

«В результате боевой работы уничтожены укрытия и более 30 боевиков украинского режима, находившихся в составе подготовленных к переброске резервов», — говорится в заявлении Минобороны.

Отмечается, что удар сорвал планы украинских войск по усилению передовых позиций и снизил устойчивость обороны противника.

Ранее сообщалось, что расчёты БПЛА группировки «Восток» вскрыли сеть пунктов управления беспилотной авиацией ВСУ в районе населённого пункта Великомихайловка Днепропетровской области, после чего их уничтожила российская артиллерия.

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