Эксперт Степанов: НАТО создает прокси-институты для планирования ударов по РФ

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. «Командование дальнобойного воздействия на Россию» и Объединенные силы быстрого реагирования, создаваемые под эгидой Европейского командования НАТО, являются квазигосударственными прокси-институтами для планирования и реализации ударов вглубь российской территории. Об этом ТАСС заявил военный эксперт Института права и национальной безопасности РАНХиГС Александр Степанов.
По словам эксперта, на днях Зеленский заявил о создании в составе ВСУ «Командования дальнобойного воздействия на Россию» и Объединенных сил быстрого реагирования, призванных объединить боевые возможности штурмовых подразделений с беспилотной авиацией, артиллерией и другими военными структурами.
«Это своеобразный военно-административный эксперимент, который сейчас производится по линии НАТО и Европейского командования. Де-факто это два ключевых прокси-института, которые на квазигосударственном уровне будут обеспечивать планирование, разработку и оперативную реализацию мероприятий на российском направлении в рамках отработки концепции ударов на среднюю и дальнюю глубину», — сказал Степанов.
Эти структуры, считает эксперт, направлены на вскрытие системы ПВО-ПРО России и отработку поражения критически значимых объектов энергетической, промышленной и логистической инфраструктуры в стратегической глубине российской территории. Управление осуществляется через Европейское командование НАТО, а стратегия разрабатывается для масштабирования эскалации в приграничье за счет массовой интеграции беспилотных систем.
Эксперт также отметил, что обе структуры будут интегрированы в цифровую экосистему, разрабатываемую компанией Palantir и другими отраслевыми игроками. «Это позволяет НАТО координировать удары с использованием данных частных космических компаний и систем мониторинга с территорий стран Балтии, Финляндии и юго-восточного фланга альянса, создавая единый информационный контур для управления эскалацией», — пояснил Степанов.