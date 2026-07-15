Эксперт Степанов: НАТО создает прокси-институты для планирования ударов по РФ

«Это своеобразный военно-административный эксперимент, который сейчас производится по линии НАТО и Европейского командования. Де-факто это два ключевых прокси-института, которые на квазигосударственном уровне будут обеспечивать планирование, разработку и оперативную реализацию мероприятий на российском направлении в рамках отработки концепции ударов на среднюю и дальнюю глубину», — сказал Степанов.