WSJ: законопроект Грэма позволит Трампу ввести пошлины против КНР и Индии

Проект предусматривает возможность введения 100-процентных пошлин для стран-покупательниц нефти из РФ. Окончательное решение о применении максимальных тарифов будет принимать президент США. Кроме того, проект также содержит новые ограничения для российского оборонно-промышленного комплекса, финансовой системы и энергетического сектора.