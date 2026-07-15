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WSJ: законопроект Грэма позволит Трампу ввести пошлины против КНР и Индии

Пакет антироссийских санкций сенатора США Линдси Грэма направлен в первую очередь против пяти ключевых импортеров российских энергоносителей, среди которых Китай и Индия. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

Пакет антироссийских санкций сенатора США Линдси Грэма направлен в первую очередь против пяти ключевых импортеров российских энергоносителей, среди которых Китай и Индия. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

Проект предусматривает возможность введения 100-процентных пошлин для стран-покупательниц нефти из РФ. Окончательное решение о применении максимальных тарифов будет принимать президент США. Кроме того, проект также содержит новые ограничения для российского оборонно-промышленного комплекса, финансовой системы и энергетического сектора.

Законопроект впервые был представлен в апреле прошлого года сенатором-республиканцем Линдси Грэмом и сенатором-демократом Ричардом Блюменталем. По информации источника CNN, президент США Дональд Трамп одобрил проект санкций после смерти господина Грэма.

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