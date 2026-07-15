Опрос показал, насколько россияне доверяют ИИ

Чаще всего россияне используют ИИ для создания контента: тексты, изображения и видео с его помощью генерируют 52% опрошенных. Еще половина обращается к нейросетям для перевода текстов, а 45% — для поиска товаров. Треть россиян сталкивается с ИИ в навигационных сервисах и картах, а каждый пятый — в играх и развлекательных приложениях.