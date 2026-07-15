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Опрос показал, насколько россияне доверяют ИИ

РИА Новости: более 50% россиян доверяют технологиям искусственного интеллекта.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Более половины россиян доверяют технологиям искусственного интеллекта, почти треть занимают нейтральную позицию, а каждый десятый нейросетям не доверяет, выяснили для РИА Новости аналитики Ozon.

«Почти половина россиян (49%) скорее доверяет искусственному интеллекту, а еще 12% доверяют ему полностью. Нейтральную позицию занимают 29% участников опроса. В то же время 8% скорее не доверяют ИИ, а остальные и вовсе относятся к технологии с недоверием», — следует из опроса, в котором приняли участие 1,5 тысячи россиян в возрасте от 18 до 55 лет.

Отмечается, что наиболее высокий уровень полного доверия к ИИ зафиксирован среди молодежи 18−24 лет. Россияне старше 45 лет, напротив, чаще сохраняют осторожность — в этой возрастной группе наибольшая доля тех, кто совсем не доверяет нейросетям.

Чаще всего россияне используют ИИ для создания контента: тексты, изображения и видео с его помощью генерируют 52% опрошенных. Еще половина обращается к нейросетям для перевода текстов, а 45% — для поиска товаров. Треть россиян сталкивается с ИИ в навигационных сервисах и картах, а каждый пятый — в играх и развлекательных приложениях.

При этом женщины чаще используют технологии для контента, а мужчины — для перевода текстов.

«По мере роста доверия к ИИ не менее важно развивать цифровую грамотность: любые рекомендации стоит воспринимать как помощника в принятии решений, а не как безусловную истину», — заключил руководитель разработки «Генеративный ИИ» в Ozon Андрей Дядюнов.