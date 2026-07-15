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Трамп не раскрыл планы США по захвату иранского острова Харк

Президент США Дональд Трамп отказался раскрывать, рассматривает ли Вашингтон возможность захвата иранского острова Харк. Американский лидер заявил, что не может сообщить детали возможной операции.

Источник: Life.ru

В интервью телеканалу Fox News Трампа спросили, планирует ли он направить американских военных для проведения операции на острове. В ответ глава Белого дома заявил, что раскрывать подобные планы было бы неразумно.

«Я не могу сказать вам этого, поскольку если бы я так сделал, это было бы глупо», — сказал Трамп.

При этом американский президент упомянул, что наземная кампания может быть проведена другими силами, однако не уточнил, о каких именно людях идёт речь. По его словам, иногда проведение наземной операции становится необходимостью.

«У нас есть другие люди, которые осуществят наземную кампанию для нас», — заявил Трамп.

Остров Харк имеет стратегическое значение для Ирана — там расположены крупные нефтяные объекты и один из главных экспортных терминалов страны. Заявления американского лидера прозвучали на фоне обострения ситуации между Вашингтоном и Тегераном.

Ранее Life.ru писал, что Дональд Трамп заявил о серьёзных последствиях для Ирана без соглашения с США. Американский лидер предупредил Тегеран о продолжении давления и заявил, что у иранской стороны якобы нет альтернативы переговорам. При этом Трамп подчеркнул, что американские военные стараются минимизировать риски для гражданского населения.

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