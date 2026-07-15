Трамп не раскрыл планы США по захвату иранского острова Харк

Ранее Life.ru писал, что Дональд Трамп заявил о серьёзных последствиях для Ирана без соглашения с США. Американский лидер предупредил Тегеран о продолжении давления и заявил, что у иранской стороны якобы нет альтернативы переговорам. При этом Трамп подчеркнул, что американские военные стараются минимизировать риски для гражданского населения.