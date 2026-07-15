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На Камчатке зарегистрировали два землетрясения

На Камчатке произошло два землетрясения магнитудой 6,0 и 5,7.

МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Два землетрясения магнитудой 6,0 и 5,7 произошли у побережья Камчатки, сообщили в Камчатском филиале Федерального исследовательского центра Единой геофизической службы РАН.

«Расстояние от Петропавловска-Камчатского: 210 километров. Глубина: 64,6 километров. Магнитуда: 6,0», — поделились ученые данными мониторинга в своем Telegram-канале.

Через шесть минут в исследовательском центре сообщили о еще одном землетрясении, случившемся в 206 километрах от Петропавловска-Камчатского магнитудой 5,7 на глубине 72 километра.