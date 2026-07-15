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Марочко: Киев направляет в Краматорск и Славянск разношёрстный контингент

Командование ВСУ наращивает группировку в районе Славянска и Краматорска в ДНР, перебрасывая как подготовленных военнослужащих, так и насильно мобилизованных. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

Командование ВСУ наращивает группировку в районе Славянска и Краматорска в ДНР, перебрасывая как подготовленных военнослужащих, так и насильно мобилизованных. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

«Украинское командование направляет и в Славянск, и в Краматорск довольно-таки большой контингент. Правда разношёрстный», — цитирует его ТАСС.

Марочко уточнил, что активное наращивание группировки началось на прошлой неделе и продолжается.

Ранее эксперт заявил, что российские военные расширили зону контроля северо-восточнее Святогорска и заняли новые рубежи в районе Дробышева в ДНР.