Марочко: Киев направляет в Краматорск и Славянск разношёрстный контингент

Командование ВСУ наращивает группировку в районе Славянска и Краматорска в ДНР, перебрасывая как подготовленных военнослужащих, так и насильно мобилизованных. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко.
«Украинское командование направляет и в Славянск, и в Краматорск довольно-таки большой контингент. Правда разношёрстный», — цитирует его ТАСС.
Марочко уточнил, что активное наращивание группировки началось на прошлой неделе и продолжается.
Ранее эксперт заявил, что российские военные расширили зону контроля северо-восточнее Святогорска и заняли новые рубежи в районе Дробышева в ДНР.