Зидан станет новым главным тренером сборной Франции

Бывший главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан близок к тому, чтобы возглавить сборную Франции по футболу.
«Период Дешама на посту главного тренера сборной Франции близится к завершению. Это конец. Последний матч за третье/четёертое место на чемпионате мира, а потом он попрощается… и начнётся эра Зидана», — написал инсайдер Фабрицио Романо в соцсетях.
Накануне Франция уступила Испании в полуфинале чемпионата мира — 2026 (0:2). Главным тренером трёхцветных является Дидье Дешам.
Последним и единственным местом работы Зидана был «Реал». Он возглавлял команду с 2016 по 2018 и с 2019 по 2021 года. Под его руководством команда из Мадрида три раза выиграла Лигу чемпионов.
Ранее сообщалось, что ФИФА может наказать игроков и тренеров за критику судей на ЧМ-2026.