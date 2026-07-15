Британия вызвала иранского дипломата из-за серии атак на территории ЕС

Одним из наиболее резонансных эпизодов стал поджог четырех автомобилей добровольной еврейской службы скорой помощи Hatzola. Машины находились возле синагоги в лондонском районе Голдерс-Грин. Нападение произошло 23 марта: находившиеся в автомобилях газовые баллоны взорвались, выбив стекла в соседних зданиях. Люди не пострадали. По делу были задержаны несколько подозреваемых, троим предъявили обвинения в поджоге с созданием угрозы для жизни. Расследованием занялись подразделения британской полиции по борьбе с терроризмом, хотя первоначально происшествие квалифицировалось как преступление на почве антисемитизма. Reuters.