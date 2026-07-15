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Британия вызвала иранского дипломата из-за серии атак на территории ЕС

Временный поверенный в делах Ирана в Великобритании Али Насимфар был вызван в британский МИД после обвинений в адрес сил «Кудс» Корпуса стражей исламской революции.

Временный поверенный в делах Ирана в Великобритании Али Насимфар был вызван в британский МИД после обвинений в адрес сил «Кудс» Корпуса стражей исламской революции. В Лондоне утверждают, что это подразделение руководило посредническими группировками, причастными к серии нападений на территории европейских стран.

В британском внешнеполитическом ведомстве заявили, что речь идет об инцидентах, произошедших с марта по май 2026 года. По версии властей Соединенного Королевства, подконтрольные Тегерану структуры привлекали посредников для нападений на объекты, связанные с еврейскими и израильскими организациями, иранскими журналистами и интересами США. Независимого подтверждения непосредственного участия сил «Кудс» в этих атаках представлено не было.

Одним из наиболее резонансных эпизодов стал поджог четырех автомобилей добровольной еврейской службы скорой помощи Hatzola. Машины находились возле синагоги в лондонском районе Голдерс-Грин. Нападение произошло 23 марта: находившиеся в автомобилях газовые баллоны взорвались, выбив стекла в соседних зданиях. Люди не пострадали. По делу были задержаны несколько подозреваемых, троим предъявили обвинения в поджоге с созданием угрозы для жизни. Расследованием занялись подразделения британской полиции по борьбе с терроризмом, хотя первоначально происшествие квалифицировалось как преступление на почве антисемитизма. Reuters.

Ответственность за поджог заявила группировка Harakat Ashab al-Yamin al-Islamiya, также известная как HAYI. Британское правительство утверждает, что силы «Кудс» «почти наверняка» направляли деятельность этой организации. По данным Лондона, она взяла на себя ответственность в общей сложности за семь нападений в Великобритании, целями которых становились еврейские и израильские объекты, а также персоязычные средства массовой информации. Среди других происшествий в Голдерс-Грин упоминалось повреждение мемориальной стены.

Еще 10 июня Великобритания и 23 других государства выступили с совместным заявлением, в котором обвинили иранские спецслужбы в подготовке операций против диссидентов, журналистов, еврейских и израильских организаций. Подписавшие документ страны также осудили приписываемую HAYI кампанию нападений в Европе. В заявлении отмечалось, что для таких операций могут использоваться местные и международные преступные группы. Правительство Великобритании.

Дипломатический демарш последовал за решением британских властей ввести ограничения против КСИР и HAYI. Новые меры запрещают поддержку этих организаций и расширяют возможности полиции и спецслужб при расследовании связанной с ними деятельности. За диверсии, совершенные в интересах включенных в список структур, может грозить вплоть до пожизненного заключения. Для вступления ограничений в силу требуется одобрение парламента.

Иран ранее отвергал обвинения в использовании посреднических групп для проведения операций за рубежом. Публичная реакция Тегерана непосредственно на вызов Али Насимфара на момент заявления британского МИД не приводилась.

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