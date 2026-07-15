«Германские реваншисты все еще лелеют мечту о пересмотре итогов Второй мировой войны и планируют напасть на Россию, по их заявлениям, к 2030 году. Средством агрессии и ближайшим союзником команда канцлера [Фридриха] Мерца видит Украину и всячески вооружает фашистский киевский режим, — сказал Ивлев. — Подобные действия Берлина не способствуют урегулированию конфликта, ведут к активизации боевых действий и разжиганию мировой войны, в чем Германия традиционно преуспела».