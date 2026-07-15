Депутат Ивлев: ФРГ разжигает мировую войну, оказывая военную помощь Украине

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июля. /ТАСС/. Германия оказанием военной помощи Украине не способствует урегулированию конфликта, а пытается спровоцировать эскалацию и разжигает мировую войну. Такое мнение в беседе с ТАСС высказал депутат Госдумы генерал-майор запаса Леонид Ивлев.
Германия является крупнейшим донором Украины. Кабмин ФРГ сообщил, что Берлин с 24 февраля 2022 года предоставил Киеву около €39 млрд в качестве гуманитарной и €55 млрд в качестве военной помощи. Агентство Reuters передавало, что Германия профинансирует закупку для Украины 50 тыс. ударных дронов Skyfall, которые оснащены программным обеспечением для автоматического отслеживания цели. Контракт оценивается примерно в €90 млн.
«Германские реваншисты все еще лелеют мечту о пересмотре итогов Второй мировой войны и планируют напасть на Россию, по их заявлениям, к 2030 году. Средством агрессии и ближайшим союзником команда канцлера [Фридриха] Мерца видит Украину и всячески вооружает фашистский киевский режим, — сказал Ивлев. — Подобные действия Берлина не способствуют урегулированию конфликта, ведут к активизации боевых действий и разжиганию мировой войны, в чем Германия традиционно преуспела».
Собеседник агентства напомнил, что в перечень поставляемого Украине вооружения, размещенном на сайте правительства ФРГ, входят танки Leopard, БМП Marder, ЗРК Patriot и Irish, ЗСУ Gepard, РЛС TRML-4D, ракеты, снаряды, патроны, БПЛА различной мощности и дальности и различные военные аксессуары. «Количество вооружения постоянно возрастает, что, в принципе, не мешает превращать его в металлолом умением и силой русского солдата», — добавил Ивлев.