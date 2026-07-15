Ученые установили, насколько уменьшилась площадь Каспийского моря

МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Ученые Института океанологии РАН в ходе исследования Каспийского моря установили, что с 1996 года его площадь сократилась на 7,4%, сообщили РИА Новости в институте.
«В результате исследования было установлено, что с 1996 года по 2025 год площадь зеркала (общая площадь водной глади — ред.) Каспийского моря сократилась на 28 644 квадратных метра — 7,4% от площади 1996 года», — сказали в институте.
Ученые отметили, что хоть цифра обмеления и сопоставима по размерам с площадью Республики Албания, но она оказалась достаточно скромной относительно скорости снижения уровня моря. По данным Института океанологии, уровень Каспийского моря снижается с 1995 года со скоростью порядка 10 сантиметров в год.
«За это время уровень снизился почти на три метра, что привело к негативным последствиям: так, обмеление Волго-Каспийского морского судоходного канала и всех портов на Каспии затрудняет судоходство, море отходит от населенных пунктов», — сказали ученые.
Они указали, что согласно прогнозам к концу XXI века уровень Каспийского моря может снизиться еще на 2−21 метр.
«Мы пока не видим замедления снижения уровня моря, поскольку, наоборот, если в 2005—2019 годах уровень моря снижался со средней скоростью 8,16 сантиметров в год, то в 2020—2024 годах эта скорость выросла до 22,7 сантиметров в год», — сказал ведущий автор исследования главный научный сотрудник института Андрей Костяной.