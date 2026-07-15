Ученые установили, насколько уменьшилась площадь Каспийского моря

Ученые отметили, что хоть цифра обмеления и сопоставима по размерам с площадью Республики Албания, но она оказалась достаточно скромной относительно скорости снижения уровня моря. По данным Института океанологии, уровень Каспийского моря снижается с 1995 года со скоростью порядка 10 сантиметров в год.