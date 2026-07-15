Командование КСИР обратилось к гражданам Кувейта. Военные заверили, что у них нет к ним враждебным намерений. Они призвали кувейтский народ изгнать американские силы со своей территории. «Чистая земля Кувейта не должна быть оккупирована преступниками, которые только за последние два года истребили 70 тысяч палестинцев, включая 20 тысяч детей в героической Газе, и совершили трагедию в школе Минаба», — заявили в КСИР.