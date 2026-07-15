Нефтехимический комплекс в Салавате пережил самую массированную атаку БПЛА ВСУ

Нефтехимический комплекс в Салавате после массированной атаки беспилотников ВСУ рассчитывает вернуться к прежним объемам работы в течение нескольких дней. Основные объекты предприятия не повреждены, погибших и пострадавших нет. Об этом сообщил глава Республики Башкортостан Радий Хабиров в своем Telegram-канале по итогам заседания оперативного штаба.
По словам руководителя региона, эта атака стала самой массированной для Салаватского нефтехимического комплекса. Беспилотники уничтожали и подавляли силы Министерства обороны РФ, отряд БАРС и подразделения самих предприятий. В результате часть аппаратов была сбита, другие потеряли ориентацию.
Сейчас специалисты разыскивают упавшие беспилотники и их обломки. Хабиров предупредил, что приближаться к обнаруженным аппаратам и пытаться самостоятельно их осматривать нельзя. Информацию о таких находках необходимо передавать экстренным службам по номеру 112.
После атаки на территории комплекса возникло несколько очагов возгорания. Практически все они ликвидированы. Основное оборудование и ключевые производственные объекты, согласно сообщению главы Башкортостана, уцелели.
Повреждения получили отдельные участки эстакад. По этим конструкциям проходят электрические кабели и подаются ресурсы, необходимые для работы предприятия. Устранением последствий атаки специалисты займутся в круглосуточном режиме.
Хабиров рассчитывает, что на восстановление потребуется несколько дней, после чего нефтехимический комплекс сможет выйти на прежние производственные показатели.
Глава республики также поручил продолжить укрепление защиты критически важных объектов. Речь идет об усилении как активных, так и пассивных систем безопасности. Возможность повторных атак власти не исключают, однако уже созданная эшелонированная оборона, по оценке Хабирова, подтвердила свою эффективность.
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