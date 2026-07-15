Путин назвал снижение ключевой ставки естественным процессом: что на нее влияет

Российский лидер Владимир Путин 14 июля провел встречу с главой Якутии Айсеном Николаевым. Они обсудили экономические вопросы. Айсен Николаев отметил, что снижение ключевой ставки важно для финансовой системы региона. Глава государства заверил, что этот показатель должен унижаться.
Владимир Путин процитировал диалог с главой Центробанка Эльвирой Набиуллиной. Она в беседе с президентом пообещала уверенное снижение ключевой ставки. Как отметил глава государства, всё зависит от нескольких факторов.
«Это должно быть, это и будет естественным процессом, исходя из макроэкономических показателей и стабильности экономики», — пояснил Владимир Путин.
Айсен Николаев после этого выразил надежду на умеренное укрепление рубля. Российский лидер согласился с этой мыслью.
«Валюта меньше нужна, не нужна так, как раньше», — прокомментировал президент РФ.
В середине июня в Центробанке решали судьбу ключевой ставки. К 17 июня она была 14,5% годовых. Центральный Банк решил немного опустить это значение. Ключевая ставка с 18 июня составляет 14,25%.
Инфляция между тем в июне составила 0,87%. С начала года цены выросли на 4,19%, гласят данные Росстата. В мае они увеличились всего на 0,17%. Это почти минимальное значение с начала года. Сильнее всего товары и услуги дорожали в январе.
Сильнее всего в июне цены выросли на репчатый лук. Стоимость показала +26,1%. Основной урожай репчатого лука приходится на осень. Поэтому в июне-июле на прилавках лежит прошлогодний товар. Он находился в хранилищах девять-десять месяцев. Сейчас репчатый лук, картофель и свекла в дефиците. Из-за этого цены на них серьезно выросли. Эти продукты начнут дешеветь к концу лета. Тогда придет время урожая. Однако есть очень положительные моменты. Некоторые товары в июне подешевели. Особенно порадовали цены на куриные яйца. Товар подешевел в среднем на 9,6%. Цены на яйца сильно выросли в феврале-марте 2026 года. Однако это было лишь временное явление. Подешевел также проезд в сидячих вагонов скоростных поездов. Цены на места упали на 8%. В сезон отпусков это не может не радовать.