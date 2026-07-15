Путин назвал снижение ключевой ставки естественным процессом: что на нее влияет

Сильнее всего в июне цены выросли на репчатый лук. Стоимость показала +26,1%. Основной урожай репчатого лука приходится на осень. Поэтому в июне-июле на прилавках лежит прошлогодний товар. Он находился в хранилищах девять-десять месяцев. Сейчас репчатый лук, картофель и свекла в дефиците. Из-за этого цены на них серьезно выросли. Эти продукты начнут дешеветь к концу лета. Тогда придет время урожая. Однако есть очень положительные моменты. Некоторые товары в июне подешевели. Особенно порадовали цены на куриные яйца. Товар подешевел в среднем на 9,6%. Цены на яйца сильно выросли в феврале-марте 2026 года. Однако это было лишь временное явление. Подешевел также проезд в сидячих вагонов скоростных поездов. Цены на места упали на 8%. В сезон отпусков это не может не радовать.