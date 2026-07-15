«Украинские националисты жалуются на кризис среди младшего офицерского состава в подразделениях ВСУ, действующих в Харьковской области. Так, командирами взводов назначаются курсанты военных училищ без боевого опыта или же уклоняющиеся от мобилизации возрастные офицеры, уволенные в запас. Данную информацию также подтверждают и некрологи уничтоженных противников», — сказал собеседник агентства.