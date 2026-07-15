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ТАСС: командирами взводов в ВСУ назначают курсантов и офицеров запаса

В российских силовых структурах сообщили, что это связано с нехваткой младшего офицерского состава у украинских сил в Харьковской области.

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Подразделения ВСУ в Харьковской области испытывают нехватку младшего офицерского состава, поэтому командирами взводов назначают курсантов без опыта или возрастных офицеров запаса. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

«Украинские националисты жалуются на кризис среди младшего офицерского состава в подразделениях ВСУ, действующих в Харьковской области. Так, командирами взводов назначаются курсанты военных училищ без боевого опыта или же уклоняющиеся от мобилизации возрастные офицеры, уволенные в запас. Данную информацию также подтверждают и некрологи уничтоженных противников», — сказал собеседник агентства.