ТАСС: ВСУ доукомплектовали штурмовые группы под Харьковом связистами

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Командование ВСУ на фоне потерь доукомплектовало штурмовые группы механизированной бригады на харьковском направлении военнослужащими частей связи и радиоэлектронной разведки (РЭР). Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.
«На фоне колоссальных потерь в 159-й отдельной механизированной бригаде командование ВСУ доукомплектовало штурмовые группы бригады на харьковском направлении военнослужащими частей связи и радиоэлектронной разведки, часть из которые уже была уничтожена», — сказал собеседник агентства.