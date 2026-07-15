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ТАСС: ВСУ доукомплектовали штурмовые группы под Харьковом связистами

В российских силовых структурах сообщили, что часть из этих военных уже была уничтожена.

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Командование ВСУ на фоне потерь доукомплектовало штурмовые группы механизированной бригады на харьковском направлении военнослужащими частей связи и радиоэлектронной разведки (РЭР). Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

«На фоне колоссальных потерь в 159-й отдельной механизированной бригаде командование ВСУ доукомплектовало штурмовые группы бригады на харьковском направлении военнослужащими частей связи и радиоэлектронной разведки, часть из которые уже была уничтожена», — сказал собеседник агентства.