ТАСС: ВСУ доукомплектовали штурмовые группы под Харьковом связистами

«На фоне колоссальных потерь в 159-й отдельной механизированной бригаде командование ВСУ доукомплектовало штурмовые группы бригады на харьковском направлении военнослужащими частей связи и радиоэлектронной разведки, часть из которые уже была уничтожена», — сказал собеседник агентства.