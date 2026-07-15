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Макрон поддержал сборную Франции после поражения от Испании на ЧМ-2026

Президент Франции Эммануэль Макрон прокомментировал поражение национальной команды от сборной Испании в полуфинале ЧМ-2026.

Источник: RT на русском

Президент Франции Эммануэль Макрон прокомментировал поражение национальной команды от сборной Испании в полуфинале ЧМ-2026.

«Поздравляю Испанию с выходом в финал. Спасибо “синим” за то, что с полной самоотдачей защищали честь нашей страны. Поражение перенести тяжело, но эта команда молода, и у неё большое будущее», — написал Макрон в соцсетях.

14 июля испанцы одержали победу над Францией в полуфинале турнира — 2:0. В решающем матче турнира «красная фурия» встретится с победителем матча Англия — Аргентина.

Ранее сообщалось, что Зинедин Зидан станет новым главным тренером сборной Франции.

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