Макрон поддержал сборную Франции после поражения от Испании на ЧМ-2026

Президент Франции Эммануэль Макрон прокомментировал поражение национальной команды от сборной Испании в полуфинале ЧМ-2026.
«Поздравляю Испанию с выходом в финал. Спасибо “синим” за то, что с полной самоотдачей защищали честь нашей страны. Поражение перенести тяжело, но эта команда молода, и у неё большое будущее», — написал Макрон в соцсетях.
14 июля испанцы одержали победу над Францией в полуфинале турнира — 2:0. В решающем матче турнира «красная фурия» встретится с победителем матча Англия — Аргентина.
Ранее сообщалось, что Зинедин Зидан станет новым главным тренером сборной Франции.
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