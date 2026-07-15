ТАСС: атаковавшие Брянское приграничье операторы БПЛА ВСУ понесли потери

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Операторы БПЛА из состава 105-го Черниговского пограничного отряда, которые били по объектам гражданской инфраструктуры Брянской области, понесли массовые потери. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.
«Анализ некрологов уничтоженных противников в Черниговской области показал массовые потери среди вражеских операторов БПЛА из состава 105-го Черниговского пограничного отряда. Украинские националисты атаковали объекты гражданской инфраструктуры Брянской области и были ликвидированы бойцами “Севера”, — сказал собеседник агентства.
Узнать больше по теме
Брянск: один из древнейших городов России
Брянск — административный центр Брянской области и один из старейших городов России. Он расположен на западе страны, недалеко от границ с Белоруссией и Украиной, и известен своей многовековой историей. Собрали главное о Брянске.Читать дальше