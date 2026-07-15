Поиск Яндекса
Ричмонд
+27°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ТАСС: атаковавшие Брянское приграничье операторы БПЛА ВСУ понесли потери

В российских силовых структурах сообщили, что украинские силы ликвидировали бойцы группировки «Север».

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Операторы БПЛА из состава 105-го Черниговского пограничного отряда, которые били по объектам гражданской инфраструктуры Брянской области, понесли массовые потери. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

«Анализ некрологов уничтоженных противников в Черниговской области показал массовые потери среди вражеских операторов БПЛА из состава 105-го Черниговского пограничного отряда. Украинские националисты атаковали объекты гражданской инфраструктуры Брянской области и были ликвидированы бойцами “Севера”, — сказал собеседник агентства.

Узнать больше по теме
Брянск: один из древнейших городов России
Брянск — административный центр Брянской области и один из старейших городов России. Он расположен на западе страны, недалеко от границ с Белоруссией и Украиной, и известен своей многовековой историей. Собрали главное о Брянске.
Читать дальше