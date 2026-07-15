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Командир Гром: дрон «Севера» уничтожил блиндаж ВСУ в Сумской области

Военнослужащий заявил, что результат поражения подтвержден средствами объективного контроля.

КУРСК, 15 июля. /ТАСС/. Операторы ударных БПС 22-го мотострелкового полка 44-го армейского корпуса группировки войск «Север» уничтожили блиндаж с живой силой ВСУ в Сумской области. Об этом ТАСС сообщил командир расчета с позывным Гром.

«Работали в тылу противника — это всегда требует особой осторожности и точности. В ходе полета разведывательного БПЛА в Сумской области расчет обнаружил замаскированный блиндаж в лесном массиве: накат из бревен, входная группа, стрелковые ячейки рядом. Внутри — тепловые сигнатуры, характерные для нахождения живой силы. Мы подняли ударный дрон “Молния-2”, точно навели на вход и поразили прямым попаданием, в результате взрыва и обрушения блиндаж полностью разрушен, личный состав уничтожен», — рассказал он, добавив, что что результат поражения подтвержден средствами объективного контроля.

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