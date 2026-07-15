Командир Гром: дрон «Севера» уничтожил блиндаж ВСУ в Сумской области

«Работали в тылу противника — это всегда требует особой осторожности и точности. В ходе полета разведывательного БПЛА в Сумской области расчет обнаружил замаскированный блиндаж в лесном массиве: накат из бревен, входная группа, стрелковые ячейки рядом. Внутри — тепловые сигнатуры, характерные для нахождения живой силы. Мы подняли ударный дрон “Молния-2”, точно навели на вход и поразили прямым попаданием, в результате взрыва и обрушения блиндаж полностью разрушен, личный состав уничтожен», — рассказал он, добавив, что что результат поражения подтвержден средствами объективного контроля.