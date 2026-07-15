В Латвии хотят запретить русский язык в государственных СМИ

ВИЛЬНЮС, 15 июля. /ТАСС/. Министр культуры Латвии Наурис Пунтулис считает, что контент на русском языке «должен исчезнуть» в государственных СМИ его страны. Об этом сообщил портал латвийского гостелерадио LSM.
«Контент по-прежнему существует, а у нас нет оснований для существования контента на русском языке в независимом европейском национальном государстве. Особенно в нынешней военной ситуации. Что значит, что его стало меньше? Он должен исчезнуть совсем, вот и все», — приводит портал слова министра.
Ранее Пунтулис издал распоряжение о прекращении использования подведомственными учреждениями русского языка в публичном пространстве. Согласно распоряжению, эти инстанции и учреждения обязаны соблюдать требования по государственному языку, не допуская использования русского языка в ситуациях, связанных с выполнением их функций. Это, например, касается международных мероприятий любого рода, рекламы и сайтов. Выполнить требование министра учреждения должны до 30 июля.