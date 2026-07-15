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В КСИР заявили об уничтожении комплекса Patriot и установки HIMARS в Кувейте

Корпус стражей Исламской революции (КСИР) заявил, что иранские военные ударили по ряду американских военных объектов в Кувейте, включая центр спутниковой связи, радиолокационные комплексы, систему ПВО Patriot и пусковые установки HIMARS.

Корпус стражей Исламской революции (КСИР) заявил, что иранские военные ударили по ряду американских военных объектов в Кувейте, включая центр спутниковой связи, радиолокационные комплексы, систему ПВО Patriot и пусковые установки HIMARS.

«(Иранские войска. — RT) нанесли ракетные и беспилотные удары по центру спутниковой связи, радару противоракетной и противовоздушной обороны, комплексу ПВО Patriot, объекту материально-технического обеспечения американской военной базы в Кувейте, а также по пусковым установкам ракет HIMARS, уничтожив и разрушив их», — цитирует заявление КСИР Tasnim.

В Иране также обратились к жителям Кувейта, заявив, что операция была направлена против американских военных.

Ранее Центральное командование ВС США (СЕНТКОМ) сообщило о завершении новой серии ударов по Ирану, в ходе которых были атакованы десятки военных объектов в районе Ормузского пролива и на иранском побережье.

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