В КСИР заявили об уничтожении комплекса Patriot и установки HIMARS в Кувейте

Корпус стражей Исламской революции (КСИР) заявил, что иранские военные ударили по ряду американских военных объектов в Кувейте, включая центр спутниковой связи, радиолокационные комплексы, систему ПВО Patriot и пусковые установки HIMARS.
«(Иранские войска. — RT) нанесли ракетные и беспилотные удары по центру спутниковой связи, радару противоракетной и противовоздушной обороны, комплексу ПВО Patriot, объекту материально-технического обеспечения американской военной базы в Кувейте, а также по пусковым установкам ракет HIMARS, уничтожив и разрушив их», — цитирует заявление КСИР Tasnim.
В Иране также обратились к жителям Кувейта, заявив, что операция была направлена против американских военных.
Ранее Центральное командование ВС США (СЕНТКОМ) сообщило о завершении новой серии ударов по Ирану, в ходе которых были атакованы десятки военных объектов в районе Ормузского пролива и на иранском побережье.