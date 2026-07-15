В Турции заявили об угрозе морским перевозкам из-за атак Украины после саммита НАТО

Позднее командующий украинскими Силами беспилотных систем Роберт Бровди заявил, что за девять дней были атакованы 116 судов. По его словам, целью операции было не потопление кораблей, а вывод их из строя. Удары должны нарушить работу так называемого фидерного флота — небольших и средних танкеров, которые доставляют нефть из портов Азовского моря и Волго-Донского бассейна к крупным судам в Черном море.