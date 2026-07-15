Посол РФ: Аргентина приостановила сотрудничество с Россией по мирному атому

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Аргентина перестала осуществлять сотрудничество с Россией в сфере мирного атома. Об этом «Известиям» сообщил посол РФ в Буэнос-Айресе Дмитрий Феоктистов.
«Насколько известно, двустороннее сотрудничество в сфере мирного атома сейчас не осуществляется», — сказал дипломат изданию.
Феоктистов отметил «Известиям», что при этом фиксируется взаимный интерес компаний РФ и Аргентины по сотрудничеству в электроэнергетике, сфере возобновляемых источников энергии и нефтегазовой промышленности.
Соглашение между правительствами России и Аргентины о сотрудничестве в области использования атомной энергии в мирных целях, подписанное еще летом 2014 года, вступило в силу в ноябре 2018 года.