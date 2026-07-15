Трамп опубликовал коллаж с картой мира без Украины

Как отмечает финское издание Ilta-Sanomat, основой для публикации послужила фотография, сделанная в ходе визита Владимира Зеленского и ряда европейских лидеров в Вашингтон в августе 2025 года.
«В результате обработки изображения рядом с рабочим столом Трампа появилось измененное изображение карты, на которой флаг США “прикрывает” Венесуэлу, Гренландию и Канаду. На оригинальном изображении рядом со столом была размещена карта Украины», — указано в материале.
Каких-либо комментариев к своему посту Трамп не оставил, ограничившись публикацией данного изображения. Ранее американский лидер неоднократно высказывал угрозы сделать Канаду 51-м штатом на фоне торговых разногласий. Кроме того, он заявлял о претензиях на Гренландию и Венесуэлу, президент которой Николас Мадуро вместе с супругой Силией Флорес были задержаны и доставлены в Нью-Йорк.