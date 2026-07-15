Трамп планирует изучить смягченный законопроект о санкциях против России

Президент США Дональд Трамп намерен изучить обновленный законопроект об ужесточении санкций против России. Документ предусматривает ограничения против российских чиновников, банков, энергетических проектов и танкерного флота, а также пошлины для крупнейших покупателей российских нефти и газа.
Отвечая на вопросы журналистов во время встречи с премьер-министром Ирака Али аз-Зейди в Белом доме, Трамп заявил, что окончательного решения по законопроекту пока не принял. Возможность введения вторичных ограничений непосредственно против Китая и Индии, по словам американского президента, с ним не обсуждалась.
Обновленный документ заметно отличается от первоначального проекта, который в апреле 2025 года представили сенаторы Линдси Грэм* (внесен Росфинмониториногом в список террористов и экстремистов) и Ричард Блументаль. Ранее предлагалось ввести пошлины в размере до 500% на товары из стран, продолжающих закупать российские нефть, газ и другие энергоресурсы.
В новой редакции максимальная ставка снижена до 100%. Ограничения предлагается распространять не на всех покупателей российских энергоносителей, а только на пять крупнейших импортеров нефти и пять основных покупателей газа.
Для отдельных государств предусмотрено исключение. Санкции могут не вводиться против стран, на долю которых приходится менее 15% российского газового экспорта, если они предпринимают существенные шаги по сокращению закупок. Эта норма может вывести из-под действия ограничений Японию, Францию, Венгрию и Бельгию.
Помимо вторичных мер, законопроект предусматривает прямые санкции против российского финансового и энергетического секторов. Под ограничения предлагается включить российские банки, в том числе Центральный банк, а также крупные государственные энергетические проекты.
В документе отдельно упоминаются «Ямал СПГ» и проекты «Арктик СПГ — 1», «Арктик СПГ — 2» и «Арктик СПГ — 3». Ограничения также должны затронуть танкеры, которые в США относят к российскому «теневому флоту» и которые могут работать без использования западных страховых, финансовых и других морских услуг.
При этом проект предоставляет президенту США право отказаться от применения санкций, если он сочтет это соответствующим национальным интересам страны. Такая оговорка сохраняет за Белым домом возможность самостоятельно определять масштаб и сроки ограничений.
Сенаторы Ричард Блументаль, Линдси Грэм, Джинн Шахин и Роджер Уикер ранее объявили, что согласовали переработанный вариант документа с администрацией Трампа. Законодатели рассчитывали представить его Конгрессу после продолжительных переговоров с Белым домом. На момент публикации у инициативы было 26 соавторов, однако их число могло увеличиться.
Трамп выразил уверенность, что законопроект имеет хорошие шансы на принятие. Американский президент связал продвижение документа с покойным Линдси Грэмом, который был одним из главных авторов инициативы и добивался ее согласования с Белым домом.
Блументаль призвал не открывать уже согласованный текст для внесения дополнительных положений. По мнению сенатора, Конгрессу следует продвигать одобренную Белым домом редакцию, не включая в нее новые цели. Один из сотрудников Сената при этом уточнил, что нынешний вариант уже позволяет вводить санкции и пошлины против государств, включая Иран, если они сотрудничают с российским оборонно-промышленным комплексом.
Таким образом, обновленный проект оказался мягче первоначального варианта в части вторичных пошлин, но сохранил широкий набор ограничений против финансовой, энергетической и морской инфраструктуры России. Сроки его рассмотрения и возможного голосования пока официально не определены.
*Внесен Росфинмониториногом в список террористов и экстремистов.
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