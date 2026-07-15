Трамп планирует изучить смягченный законопроект о санкциях против России

Блументаль призвал не открывать уже согласованный текст для внесения дополнительных положений. По мнению сенатора, Конгрессу следует продвигать одобренную Белым домом редакцию, не включая в нее новые цели. Один из сотрудников Сената при этом уточнил, что нынешний вариант уже позволяет вводить санкции и пошлины против государств, включая Иран, если они сотрудничают с российским оборонно-промышленным комплексом.