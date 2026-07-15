Макрон поздравил Испанию с победой в матче ЧМ

ПАРИЖ, 15 июля. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон поздравил Испанию с победой в матче чемпионата мира по футболу. Он назвал поражение французской сборной тяжелым, но выразил уверенность в том, что у команды его страны есть потенциал.
«Поздравляем Испанию с выходом в следующий раунд. Спасибо сборной Франции за то, что так самоотверженно представляла нашу страну. Сегодняшнее поражение тяжелое, но эта команда молода и полна потенциала», — написал он в X.
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