Макрон поздравил Испанию с победой в матче ЧМ

ПАРИЖ, 15 июля. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон поздравил Испанию с победой в матче чемпионата мира по футболу. Он назвал поражение французской сборной тяжелым, но выразил уверенность в том, что у команды его страны есть потенциал.