Поиск Яндекса
Ричмонд
+25°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Макрон поздравил Испанию с победой в матче ЧМ

В то же время президент Франции считает, что у команды его страны есть потенциал.

ПАРИЖ, 15 июля. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон поздравил Испанию с победой в матче чемпионата мира по футболу. Он назвал поражение французской сборной тяжелым, но выразил уверенность в том, что у команды его страны есть потенциал.

«Поздравляем Испанию с выходом в следующий раунд. Спасибо сборной Франции за то, что так самоотверженно представляла нашу страну. Сегодняшнее поражение тяжелое, но эта команда молода и полна потенциала», — написал он в X.

Сборные Испании и Франции встретились в полуфинале на третьем турнире подряд. Ранее испанцы переиграли соперников на этой стадии чемпионата Европы — 2024 (2:1) и Лиги наций (5:4). Чемпионат мира проходит в США, Канаде и Мексике. В нем впервые принимают участие 48 команд. Турнир завершится 19 июля.

Узнать больше по теме
Франция: одна из ведущих стран Европы
Франция — одно из крупнейших государств Европы и одна из самых влиятельных стран мира. Французская Республика известна богатым культурным наследием, развитой экономикой, сильной дипломатией и значительным вкладом в развитие науки, искусства и философии. Собрали главное о ней.
Читать дальше