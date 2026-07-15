Поиск Яндекса
Ричмонд
+25°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Axios: Трамп провёл совещание по расширению ударов по Ирану

Президент США Дональд Трамп провёл во вторник, 14 июля, совещание в Ситуационной комнате Белого дома, где обсуждалась более масштабная военная операция против Ирана, чем нынешние удары в районе Ормузского пролива. Об этом со ссылкой на источники сообщает Axios.

Президент США Дональд Трамп провёл во вторник, 14 июля, совещание в Ситуационной комнате Белого дома, где обсуждалась более масштабная военная операция против Ирана, чем нынешние удары в районе Ормузского пролива. Об этом со ссылкой на источники сообщает Axios.

По данным портала, на совещании обсуждались планы ударов по стратегическим объектам на территории Ирана в дополнение к продолжающимся атакам в районе Ормузского пролива.

Как утверждают собеседники Axios, цель Вашингтона — нанести Тегерану такой ущерб, чтобы иранские власти открыли Ормузский пролив и согласились на требования США по ядерной программе.

Ранее Трамп в интервью Fox News заявил, что американские военные продолжат наносить удары по Ирану на этой неделе. По его словам, если Тегеран не согласится на переговоры, на следующей неделе целями станут электростанции и мосты исламской республики.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше