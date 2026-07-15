Axios: Трамп провёл совещание по расширению ударов по Ирану

По данным портала, на совещании обсуждались планы ударов по стратегическим объектам на территории Ирана в дополнение к продолжающимся атакам в районе Ормузского пролива.
Как утверждают собеседники Axios, цель Вашингтона — нанести Тегерану такой ущерб, чтобы иранские власти открыли Ормузский пролив и согласились на требования США по ядерной программе.
Ранее Трамп в интервью Fox News заявил, что американские военные продолжат наносить удары по Ирану на этой неделе. По его словам, если Тегеран не согласится на переговоры, на следующей неделе целями станут электростанции и мосты исламской республики.