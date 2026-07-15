Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому взаимодействию с иностранными государствами, руководитель Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил, что ЕС и Великобритания, позиционируя себя как «средние державы», должны осознавать своё положение в качестве вассалов.
«Ошибочная стратегия ЕС и Великобритании, ориентированная на статус “средней державы”, начала вызывать у США тревогу. Вассалам из ЕС и Великобритании следует знать свое место», — написал он в соцсетях.
Дмитриев таким образом ответил на заявление заместителя военного министра США Элбриджа Колби, который выразил обеспокоенность тем, что стратегия «средних держав» окажется неэффективной и приведет лишь к напрасной трате ресурсов.