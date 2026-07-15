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Дмитриев: Евросоюз и Британия должны знать свое место в роли вассалов

Глава РФПИ назвал ошибочной ориентированную на статус «средних держав» стратегию ЕС и Лондона.

Источник: Аргументы и факты

Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому взаимодействию с иностранными государствами, руководитель Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил, что ЕС и Великобритания, позиционируя себя как «средние державы», должны осознавать своё положение в качестве вассалов.

«Ошибочная стратегия ЕС и Великобритании, ориентированная на статус “средней державы”, начала вызывать у США тревогу. Вассалам из ЕС и Великобритании следует знать свое место», — написал он в соцсетях.

Дмитриев таким образом ответил на заявление заместителя военного министра США Элбриджа Колби, который выразил обеспокоенность тем, что стратегия «средних держав» окажется неэффективной и приведет лишь к напрасной трате ресурсов.

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