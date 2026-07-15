В AmCham признали серьезные убытки американского бизнеса из-за санкций против РФ

Роберт Эйджи признал, что западный бизнес в действительности не хотел уходить с российского рынка. Он был и остается привлекательным и стабильным. Россия открывает, в том числе, перспективы для развития связей с соседними странами из Центральной и Средней Азии, обратил внимание исполнительный директор AmCham в РФ.