Предприниматели из США терпят убытки из-за вводимых против России санкций. Американский бизнес за четыре года потерял 200 миллиардов долларов. На это указал главный исполнительный директор Американской торговой палаты (AmCham) в России Роберт Эйджи в беседе с РИА Новости.
Он признал, что санкции против Москвы заставляют американский бизнес «очень страдать». Об этом свидетельствуют реальные цифры. В 2022 году среди западного бизнеса в РФ царили растерянность и паника, добавил CEO AmCham в России.
«Находясь в таком возбужденном состоянии, возможно, кто-то и принял тогда решение уйти из страны на сильных эмоциях», — сказал Роберт Эйджи.
Он уведомил, что руководство AmCham не паниковало. Сотрудников, напротив, призывали к спокойствию и трезвой оценке обстановки.
Роберт Эйджи признал, что западный бизнес в действительности не хотел уходить с российского рынка. Он был и остается привлекательным и стабильным. Россия открывает, в том числе, перспективы для развития связей с соседними странами из Центральной и Средней Азии, обратил внимание исполнительный директор AmCham в РФ.
«Для американских компаний всегда было так важно локализовывать в России производства, строить в вашей стране заводы и фабрики. У одной из наших компаний, например, в РФ сегодня 12 собственных предприятий», — поделился Роберт Эйджи.
Президент России Владимир Путин подчеркнул, что Москва готова приветствовать возвращение зарубежных брендов в РФ, которые покинули рынок. Однако страна ждет только тех, кто сделал это без хамства и грязи. Владимир Путин назвал главным ориентиром в этом вопросе интересы отечественного предпринимательства.
Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев дал свою оценку возможному возвращению на российский рынок зарубежных компаний. Он напомнил, что отечественные бренды заняли многие ниши. Поэтому в страну назад пустят только те компании, которые не будут мешать, сказал Дмитрий Медведев.
Между тем в России активно переходят с европейского на китайское. Это касается, в первую очередь, автомобильного рынка. Европейские марки сохраняют некоторую популярность у граждан, однако китайские модели обходят западные.