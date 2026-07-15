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Росавиация сняла ограничения в семи аэропортах России

Росавиация сняла временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов в аэропортах Бугульмы, Ижевска, Казани, Кирова, Самары, Ульяновска и Чебоксар.

Росавиация сняла временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов в аэропортах Бугульмы, Ижевска, Казани, Кирова, Самары, Ульяновска и Чебоксар.

В ведомстве уточнили, что ограничения действовали для обеспечения безопасности полётов.

Ранее стало известно, что аэропорты Пензы, Саратова и Нижнекамска вновь обслуживают рейсы в штатном режиме.

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