Губерниев: Франция — позор! Мбаппе и Олисе — поленушки, просто мёртвые

Комментатор Дмитрий Губерниев оценил игру сборной Франции в матче ½ финала чемпионата мира — 2026 с Испанией.
"Франция — позор! День взятия Бастилии впустую прошёл! Лидеры нулевые! Мбаппе и Олисе — поленушки! Просто мёртвые!
Испанцы задавили контролем! Молодцы! Станут чемпионами мира!" — написал Губерниев.
14 июля испанцы одержали победу над Францией в полуфинале турнира — 2:0. В решающем матче турнира «красная фурия» встретится с победителем матча Англия — Аргентина.
Ранее Оярсабаль повторил рекорд сборной Испании по голам на одном чемпионате мира.
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