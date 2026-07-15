Axios: Трамп обсудил с администрацией расширение масштабов ударов по Ирану

Как отмечается в публикации, Трамп провел в Ситуационной комнате Белого дома 14 июля совещание по этому вопросу. На нем обсуждали проведение в Иране операции «более широкой по своим масштабам, чем удары, которые сейчас наносят в районе Ормузского пролива» американские силы. «Трамп, по всей видимости, готов к эскалации в войне с целью нанесения иранскому режиму ущерба, достаточного для того, чтобы он открыл Ормузский пролив и уступил его требованиям, касающимся ядерной сферы», — подчеркивается в материале.