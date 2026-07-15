Немецкий экс-чиновник предложил превратить Калининград в уязвимость России

Тема Калининграда уже поднималась Ланге в июне на Черноморском форуме безопасности в Одессе. Как следует из обзора Фонда Конрада Аденауэра, немецкий эксперт тогда говорил о возможной роли региона при гипотетическом конфликте России со странами Балтии. Он утверждал, что западные государства преимущественно реагируют на действия Москвы, но сами не создают для нее стратегического давления.