Офис Ахмадинежада назвал ложными данные NYT о его связях с «Моссадом»

В окружении экс-президента заявили, что информация о его вербовке иностранными спецслужбами не соответствует действительности. Там отметили, что публикация американского издания направлена на создание напряжённости внутри страны.
«Газета New York Times опубликовала полностью ложное сообщение об Ахмадинежаде и попыталась взбудоражить общественное мнение, использовав чувствительную политическую ситуацию, связанную с военными угрозами», — говорится в заявлении офиса.
Представители Ахмадинежада подчеркнули, что не считают необходимым подробно опровергать подобные утверждения, однако в условиях нынешней ситуации в стране решили публично отвергнуть все обвинения. По их словам, публикация NYT не заслуживает доверия и не должна восприниматься как достоверный источник.
Ранее стало известно, что израильская разведка якобы в течение нескольких лет пыталась установить контакт с бывшим иранским лидером, а позже он оказался под контролем разведывательного подразделения Корпуса стражей исламской революции из-за предполагаемых связей с «Моссадом».
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