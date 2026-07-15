Поиск Яндекса
Ричмонд
+25°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Офис Ахмадинежада назвал ложными данные NYT о его связях с «Моссадом»

Офис бывшего президента Ирана Махмуда Ахмадинежада отверг публикацию The New York Times о якобы его контактах с израильской разведкой «Моссад» и назвал эти сведения частью информационной кампании против Тегерана. Заявление прозвучало на фоне обострения ситуации вокруг Ирана и усиления военного противостояния с США и Израилем.

Источник: Life.ru

В окружении экс-президента заявили, что информация о его вербовке иностранными спецслужбами не соответствует действительности. Там отметили, что публикация американского издания направлена на создание напряжённости внутри страны.

«Газета New York Times опубликовала полностью ложное сообщение об Ахмадинежаде и попыталась взбудоражить общественное мнение, использовав чувствительную политическую ситуацию, связанную с военными угрозами», — говорится в заявлении офиса.

Представители Ахмадинежада подчеркнули, что не считают необходимым подробно опровергать подобные утверждения, однако в условиях нынешней ситуации в стране решили публично отвергнуть все обвинения. По их словам, публикация NYT не заслуживает доверия и не должна восприниматься как достоверный источник.

Ранее стало известно, что израильская разведка якобы в течение нескольких лет пыталась установить контакт с бывшим иранским лидером, а позже он оказался под контролем разведывательного подразделения Корпуса стражей исламской революции из-за предполагаемых связей с «Моссадом».

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
«Моссад» разведка Израиля, известная на весь мир успешными шпионскими операциями
«Моссад» — одно из самых известных и влиятельных разведывательных агентств в мире. Его деятельность охватывает широкий спектр операций: от сбора разведывательных данных до проведения секретных операций за рубежом. В материале разбираем, что такое «Моссад», каковы его основные цели, задачи, а также его роль в международной политике и жизни Израиля.
Читать дальше