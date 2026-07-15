Власти США предупредили о досмотре в рамках борьбы с туризмом для родов

В ведомстве напомнили о позиции руководства министерства внутренней безопасности о том, что практика получения туристических виз для последующего прибытия в США с целью родить ребенка, не соответствует изначальной цели, с которой принималась поправка к конституции Штатов о гражданстве по рождению.