Суд Турции просит Интерпол объявить Нетаньяху в международный розыск

Стамбульский суд постановил направить в Интерпол запрос на публикацию «красного уведомления» в отношении премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Решение принято в рамках дела о перехвате израильскими военными гуманитарной «Флотилии стойкости» (Global Sumud Flotilla), направлявшейся в сектор Газа. Информации, что Интерпол уже одобрил запрос, пока нет.