Климатолог Фаццини: жару в Европе вызывают антициклоны из пустынь

Рекордная жара в Европе связана с тем, что привычный океанический антициклон всё чаще вытесняется субтропическими антициклонами, приходящими из пустынных регионов.
Об этом РИА Новости рассказал преподаватель физической географии и климатических рисков университета Камерино Массимилиано Фаццини.
По его словам, антициклоны, формирующиеся над Сахарой и Иранским нагорьем, отличаются большой мощностью. Пересекая горные хребты, тёплый воздух опускается вниз и дополнительно нагревается за счёт сжатия, что приводит к исключительно высоким температурам у поверхности.
Климатолог отметил, что если раньше над Западной Европой чаще преобладали океанические антициклоны, то теперь всё чаще доминируют субтропические воздушные массы из пустынь. По его словам, именно это делает нынешние волны жары особенно интенсивными.
Ранее министр здравоохранения Франции Стефани Рист заявила, что аномальная жара, накрывшая страну, стала причиной смерти более 2 тыс. человек в период с 22 по 28 июня.