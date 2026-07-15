Эвакуированные жители рассказали о годе без света в Константиновке

Еще одна пожилая жительница рассказала, что в городе отсутствовали не только электричество, но также вода и газ. Ответственность за разрушение коммунальной системы она возложила на украинские власти. «Это такая жестокость целенаправленная, чтобы город был уничтожен», — заявила женщина.