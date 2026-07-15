Мирные жители Константиновки в ДНР использовали аккумуляторы от упавших беспилотников, чтобы освещать дома. Об этом эвакуированные горожане рассказали на видео, предоставленном Министерством обороны России.
По словам одной из женщин, электричества в городе не было около года. Оставшиеся без света люди разыскивали аккумуляторы от дронов и подключали к ним обычные лампочки.
«Мы год жили без света», — рассказала эвакуированная жительница. Один из находившихся рядом мужчин подтвердил ее слова. По его словам, местные жители собирали аккумуляторы, чтобы получить хотя бы минимальное освещение в домах.
Некоторое время проблему удавалось решать при помощи генераторов. Однако запасы необходимого для их работы топлива и другие ресурсы постепенно закончились. После этого аккумуляторы от беспилотников стали одним из немногих доступных источников энергии.
Еще одна пожилая жительница рассказала, что в городе отсутствовали не только электричество, но также вода и газ. Ответственность за разрушение коммунальной системы она возложила на украинские власти. «Это такая жестокость целенаправленная, чтобы город был уничтожен», — заявила женщина.
Министерство обороны России опубликовало свидетельства жителей после перехода Константиновки под контроль российских подразделений. Из рассказов эвакуированных следует, что люди продолжительное время оставались в городе без основных коммунальных услуг и были вынуждены самостоятельно искать способы освещать помещения.
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