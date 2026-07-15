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Новый проект США вводит санкции против Сбера, ВТБ, Газпромбанка и Банка России

Новый законопроект Соединенных Штатов о санкциях против Российской Федерации предусматривает введение ограничений против Газпромбанка, ВТБ, Банка России и Сбербанка. Об этом во вторник, 14 июля, сообщило РИА Новости.

Новый законопроект Соединенных Штатов о санкциях против Российской Федерации предусматривает введение ограничений против Газпромбанка, ВТБ, Банка России и Сбербанка. Об этом во вторник, 14 июля, сообщило РИА Новости.

Уточняется, что законопроект обязывает американского президента ввести не менее двух санкционных мер против Банка России и полный пакет ограничений против остальных трех банков.

Также он предусматривает запрет для физических и юридических лиц в США на любые операции с этими кредитными организациями. Им могут запретить пользоваться американской банковской системой.

При этом Министерство финансов Соединенных Штатов может освободить от санкций иностранный банк, который проводит крупные операции с этими российскими финансовыми организациями, если посчитает введение ограничений противоречащим экономическим или внешнеполитическим интересам страны, сказано в статье.

13 июля американский президент Дональд Трамп заявил, что пока не принял решение относительно законопроекта об ужесточении санкций в отношении РФ. Законопроект был подготовлен в Конгрессе Соединенных Штатов.

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