Новый проект США вводит санкции против Сбера, ВТБ, Газпромбанка и Банка России

Новый законопроект Соединенных Штатов о санкциях против Российской Федерации предусматривает введение ограничений против Газпромбанка, ВТБ, Банка России и Сбербанка. Об этом во вторник, 14 июля, сообщило РИА Новости.
Уточняется, что законопроект обязывает американского президента ввести не менее двух санкционных мер против Банка России и полный пакет ограничений против остальных трех банков.
Также он предусматривает запрет для физических и юридических лиц в США на любые операции с этими кредитными организациями. Им могут запретить пользоваться американской банковской системой.
При этом Министерство финансов Соединенных Штатов может освободить от санкций иностранный банк, который проводит крупные операции с этими российскими финансовыми организациями, если посчитает введение ограничений противоречащим экономическим или внешнеполитическим интересам страны, сказано в статье.
13 июля американский президент Дональд Трамп заявил, что пока не принял решение относительно законопроекта об ужесточении санкций в отношении РФ. Законопроект был подготовлен в Конгрессе Соединенных Штатов.