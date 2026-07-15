Небензя: Россия потребует у нового генсека ООН список жертв событий в Буче

Российские власти считают, что эти списки позволят опровергнуть украинскую версию о том, что жители Бучи якобы были убиты российскими войсками при отходе из города в 2022 году. Министр иностранных дел Сергей Лавров говорил, что не раз направлял генеральному секретарю всемирной организации запросы с просьбой раскрыть имена этих людей, но Россия этих списков так и не получила. В ООН заявляли о «нецелесообразности» разглашения этих сведений, утверждал господин Лавров.