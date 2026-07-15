«Это не пиратство, а терроризм»

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Заявил глава МИД России Сергей Лавров, комментируя удары Украины по судам в Азовском и Чёрном морях.
«Пираты хотя бы грабят и себе забирают. А здесь ни себе, ни людям — просто нанести ущерб, запугать. Чистой воды терроризм, который проявляется не только в Азовском и Чёрном морях, но и на Африканском континенте».
Об этом сообщил ТГ-канал «Донбасс решает».
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