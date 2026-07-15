В Китае раскрыли смысл жесткого заявления Лаврова о Западе

Отдельное внимание китайский обозреватель обратил на место, где прозвучало заявление. Лавров сделал его не в Москве и не во время контактов с представителями европейских государств, а на совместной пресс-конференции в Мозамбике. По мнению автора, таким образом российская позиция была адресована не только Западу, но и странам глобального Юга.