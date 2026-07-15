В Китае раскрыли смысл жесткого заявления Лаврова о Западе

Заявление главы МИД России Сергея Лаврова об окончательной утрате доверия к Западу может означать ужесточение позиции Москвы на будущих переговорах по Украине. Такой вывод сделал автор аналитической публикации, размещенной на китайской платформе Sohu.
Лавров высказался об отношениях с западными странами 9 июля в Мапуту после переговоров с министром иностранных дел Мозамбика Марией Мануэлой душ Сантуш Лукаш. Он обвинил Запад в имитации готовности к дипломатическому урегулированию и переходе к открытым ультиматумам.
«Верить Западу в том, что он хочет переговорных решений, больше не будем. Этот запас доброго отношения и надежд исчерпан окончательно», — заявил российский министр.
Лавров напомнил о российско-украинских переговорах 2022 года. По версии главы МИД России, тогда стороны приблизились к соглашению, однако достигнутые договоренности были сорваны западными государствами. Москва неоднократно утверждала, что ключевую роль в прекращении стамбульского переговорного процесса сыграли западные партнеры Киева. Украина и представители западных стран оспаривали такую трактовку событий.
Автор публикации на Sohu назвал формулировку об «исчерпанном запасе доброго отношения» более жесткой, чем прежние заявления российской дипломатии. По его оценке, ранее Москва даже при резком обострении отношений оставляла возможность для возобновления диалога. Теперь будущие предложения Запада о прекращении огня или переговорах могут восприниматься российской стороной прежде всего как попытка выиграть время.
Китайский обозреватель связал заявление Лаврова с решениями состоявшегося 7−8 июля саммита НАТО в Анкаре. Участники альянса обязались предоставить Украине в 2026 году военную технику, помощь и подготовку на €70 млрд. В 2027 году страны НАТО намерены сохранить поддержку как минимум на сопоставимом уровне.
В публикации также говорится, что страны альянса продолжают наращивать расходы на оборону и рассматривают Россию как долгосрочную угрозу. Автор усмотрел в этом противоречие между публичными призывами западных лидеров к прекращению огня и продолжением масштабной военной поддержки Киева.
Отдельное внимание китайский обозреватель обратил на место, где прозвучало заявление. Лавров сделал его не в Москве и не во время контактов с представителями европейских государств, а на совместной пресс-конференции в Мозамбике. По мнению автора, таким образом российская позиция была адресована не только Западу, но и странам глобального Юга.
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